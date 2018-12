Residenti con tariffe scontate per i cantieri in via dei Serragli

Come per i lavori di via Gioberti, anche per il cantiere di via dei Serragli arrivano le tariffe scontate per la sosta dei residenti in un parcheggio di struttura. In questo caso si tratta del posteggio Oltrarno (ingresso da piazza della Calza, uscita in piazza Tasso). L’Amministrazione Comunale ha infatti ha concordato con Firenze Parcheggi la possibilità per i residenti di via dei Serragli, di utilizzare gli stalli del parcheggio Oltrarno ad un prezzo ridotto rispetto alle tariffe ordinarie. Nello specifico sono stati messi a disposizione fino a 20 stalli con un costo mensile di 30 euro (pari ad 1 euro al giorno) per la sosta nella fascia oraria 20-8. In caso di utilizzo di un’altra forma di abbonamento, la riduzione sarà di 30 euro al mese. Le agevolazioni saranno valide dal 1° gennaio fino al termine dei lavori.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

