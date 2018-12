Rubano tablet e portafogli a turisti, arrestate. Tra le ladre anche una minore non imputabile

In tre hanno rubato tablet, portafogli e 130 euro a una turista di origini cinesi: sono state bloccate dai carabinieri. È successo in via Niccolini a Pisa. Tra le tre rom, una di queste minore non imputabile, sono state arrestate per furto con destrezza una 18enne e una 28enne. Altri turisti appartenenti al gruppo sono riusciti a bloccare la fuga fino all'arrivo dei carabinieri inviati dalla centrale operativa. Dopo le formalità di rito, le due donne sono state trattenute nelle camera di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa del giudizio con rito direttissimo davanti al Tribunale di Pisa, previsto per la mattinata odierna.

