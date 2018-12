Savino Del Bene a Montichiari, ottimismo a Scandicci

Quattro gare in dieci giorni: la sconfitta a Cuneo, la prima vittoria della storia del club in CEV Champions League e i due successi consecutivi al tie break nelle partite con Firenze e con Bergamo. La Savino Del Bene Scandicci ora guarda all'ultimo impegno dell'anno solare e all'ultima gara del girone d'andata. Le ragazze di Parisi, seconde in classifica con 25 punti dopo le ultime vittorie, sabato 29 dicembre saranno infatti al PalaGeorge di Montichiari, ospiti della Banca Valsabbina Millenium Brescia, impegnata nella rincorsa alle ultime posizioni buone per qualificarsi in Coppa Italia.

Isabella Di Iulio e Judith Pietersen sono le ex Savino Del Bene presenti nel roster di Brescia. Isabella l'anno scorso ha conquistato la chiamata in azzurro, mettendosi in mostra proprio con la maglia di Scandicci. Pietersen ha invece vestito i colori della Savino Del Bene nella stagione 2015-2016. Nessuna delle ragazze di coach Parisi invece ha indossato la maglia della Banca Valssbbina Millenium Brescia. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre, con le due squadra che non si sono incrociate neanche nel Torneo Savallese Trasporti, svoltosi ad ottobre in preparazione del campionato.

Le parole di coach Carlo Parisi: “E’ una partita in linea con quelle degli ultimi tempi, sono squadre che giocano alla morte e quindi contro di noi scenderanno in campo con la grinta visto che giocano anche in casa. Da parte nostra abbiamo la voglia di fare un’altra buona gara e dobbiamo solo sapere come approcciarla sapendo chi avremo di fronte. Giocheremo contro una squadra garibaldina, aggressiva e che difende tanto. Noi dobbiamo avere tanta pazienza come l’abbiamo avuta in altre occasioni, sopportare le situazioni difficoltà ma rimanere sempre in partita ed essere pronti ad esprimere tutte le nostre potenzialità”

Come detto la Banca Valsabbina Millenium Brescia è in lotta per la qualificazione alla Coppa Italia. La squadra allenata da coach Mazzola è attualmente ottava in classifica con 15 punti, uno in meno de Il Bisonte Firenze, gli stessi della Zanetti Bergamo. Per centrare l'obiettivo coach Mazzola punterà su di un 6+1 composto da Di Iulio in palleggio, Nicoletti opposto, Villani e Rivero schiacciatrici laterali, Veglia e Washington al centro, con Parlangeli libero.

La partita fra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Savino Del Bene Scandicci sarà trasmessa in diretta streaming da LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile visibile agli abbonati in HD. La partita sarà inoltre trasmessa in differita da Tele Iride, giovedì 3 gennaio (ore 22.00) e venerdì 4 gennaio (ore 17.00).

