Sold out per San Silvestro a Pistoia secondo Fipe Confcommercio

31 dicembre tutto esaurito nei ristoranti di Pistoia.

È partita la corsa alle prenotazioni last minute per i tanti che fino a Natale non hanno voluto pensare a come passare l’ultima serata del 2018. Ed è proprio in questi giorni che i più scelgono, come ogni anno, il gusto e la tradizione di una cena fra amici in uno dei ristoranti di fiducia del territorio.

A dirlo sono i dati rilevati da un’indagine svolta da Fipe Pistoia - il sindacato del pubblico esercizi di Confcommercio - fra le attività di somministrazione della città.

La tendenza è quella di una tenuta delle prenotazioni rispetto allo scorso anno, quando già in molti avevano registrato il sold out per il cenone del 31: un momento che per tanti si conferma essere l’occasione per stare in compagnia e rilassarsi dopo le Festività.

Anche chi è legato alla tradizione e ha passato il Natale in casa, sceglie di uscire e di dedicarsi un momento per sè, sempre attento a scegliere un menù legati ai gusti e ai sapori del territorio.

La maggior parte degli chef sceglie infatti di attenersi alla tradizione personalizzando i menù con qualche tocco innovativo, sempre utilizzando prodotti locali.

E se alcuni pistoiesi prenotano da tempo il proprio tavolo nel loro ristorante preferito, tanti si stanno muovendo proprio in questi giorni alla ricerca di un tavolo fra le attività della città.

Fonte: Confcommercio Pistoia

