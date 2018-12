Solidarietà, da Matilda White e Gameup Siena regali per i bambini de Le Scotte

I piccoli pazienti ricoverati nella UOC Chirurgia Pediatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese hanno ricevuto in dono alcune t-shirt realizzate da Matilda White, oltre ad un gioco per consolle ed alcuni accessori donati da Gameup Siena. I regali sono stati consegnati all’“Associazione La Conchiglia ONLUS – Amici della Chirurgia Pediatrica”, il cui presidente è il professor Mario Messina, direttore della stessa Chirurgia Pediatrica e del Dipartimento Materno-Infantile dell’AOU Senese. Un’occasione per indossare delle maglie personalizzate e divertirsi insieme per rendere più spensierato il periodo di ricovero da trascorrere in ospedale.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

