Arrestato per la vigilia di Natale un 40enne nordafricano dopo il tentativo di rapina ai danni di una donna su di un treno regionale. L'uomo ha trascinato la vittima del furto fuori dal convoglio mentre era fermo alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Un ispettore della questura, in quel momento non in servizio, ha bloccato l'uomo e ha permesso l'arresto con l'arrivo di una pattuglia della polfer.

