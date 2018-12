Strade nei piccoli comuni, 2 milioni di euro dalla Regione Toscana

"Con la legge finanziaria per il 2019, la Regione Toscana ha stanziato 2 milioni di euro per la viabilità dei comuni con meno di 5000 abitanti. Sono 16 in Provincia di Pisa ed avranno tempo fino al 28 febbraio per proporre progetti di interventi. Piccolo comune spesso è sinonimo di grandi territori, nei quali la viabilità è fondamentale per assicurare l'accesso ai servizi fondamentali e la coesione sociale. Un'attenzione giusta per garantire la qualità della vita nelle aree rurali e più periferiche, per arginare processi di spopolamento ed invecchiamento" afferma il consigliere regionale del PD Andrea Pieroni.

Fonte: ufficio stampa

