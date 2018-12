Il Teatro C'Art studia la Voce, nuova tappa del percorso formativo

Il Teatro C’art di Castelfiorentino, per questa nuova stagione 2018/2019, continua il percorso formativo sullo studio e la ricerca della propria Voce.

Secondo step di questa nuova formazione, dopo la Conferenza del passato novembre, sarà un seminario introduttivo previsto per il 5 e 6 gennaio prossimi presso la Scuola di Musica del Comune di Castelfiorentino (via delle Monache, 7- Castelfiorentino) organizzata in collaborazione con L’Associazione Vivere d’arte e l’Istituto Modai di Torino, in cui il dott. Marco Farinella farà conoscere una nuova didattica vocale che, ottimizzando le risorse corporee, ottiene il massimo risultato performativo con il minimo sforzo fisico: il Metodo Mod.A.I. (Modello Acustico Interagente). Verranno approfonditi vari argomenti tra cui le caratteristiche della voce umana, l’organizzazione del musicista, le sinergie del corpo umano, le analisi di spettro, la relazione tra note, udito e motricità, il modello di produzione del suono. Si tratterà di una serie di lezioni collettive e individuali duranti le quali ogni allievo lavorerà individualmente sulla propria situazione personale, indipendentemente dal grado di conoscenza della materia. Ci sono ancora alcuni posti disponibili e l’iscrizione dovrà avvenire tramite registrazione apposita sul sito dell’Associazione Culturale Vivere d’Arte www.viveredarte.eu, oppure telefonando alla segreteria dell’Associazione (011-5782473/ 327-4446431).

Ultima fase del “percorso Voce” sarà il Laboratorio Dare Corpo alla Voce, diretto da Teresa Bruno, attrice del Teatro C’art, negli spazi del teatro in via Brodolini a Castelfiorentino. Nove incontri da febbraio a aprile (13, 20 febbraio-6, 13, 20, 27 marzo- 3, 17, 24 aprile dalle 20,30 alle 22,30) in cui- come dice Teresa- “Esploro attraverso il suono quello che è il corpo della voce, cioè creo spazio per la voce. Vado a mettere luce e coscienza su piccoli muscoli e ossa, che attraverso delle stimolazioni vocali di ogni tipo, il verso di un gorilla, di una gallina o attraverso l’uso di esercizi isometrici, lavorano direttamente sulla laringe. Unisco il linguaggio corporeo al suono, il corpo mi sostiene in questa ricerca, mi aiuta a rilassare o attivare la muscolatura esterna, del collo, delle spalle e poi vado ad attivare la finissima muscolatura interna della laringe. Le orecchie, parte del nostro corpo, sono parte attiva della nostra voce e scopriremo quanto influenzano la voce”.

Per iscriversi e avere maggiori informazioni sul Laboratorio “Dare corpo alla Voce” è necessario scrivere al Teatro C’art (info@teatrocart.com) o chiamare il numero 0571/629811.

