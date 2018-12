Tenta di abusare di una donna a Natale, arrestato

Arrestato dai carabinieri a Livorno per tentata violenza sessuale ai danni di una italiana. Il 25enne di origine turca ha tentato di abusare di una donna la notte di Natale. Intorno all'una in viale Carducci un residente ha sentito le grida di aiuto di una donna provenire dalla strada e ha chiamato i carabinieri. Si è affacciato a una finestra e ha visto che un uomo teneva ferma una donna tra due auto parcheggiate sul lato della strada. Quando sono arrivati, i carabinieri hanno subito individuato il 25enne che stava cercando di avere un rapporto sessuale con la vittima. Vistosi scoperto, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato nelle vie limitrofe. Sul posto, per soccorrere la donna sono intervenuti anche i volontari del 118, mentre l'aggressore è stato trasportato in ospedale poiché risultato sotto l'effetto di sostanze alcoliche. A seguito degli accertamenti è stato quindi arrestato e trasferito in carcere.

