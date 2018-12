Non poteva più dimorare nella provincia di Pisa perché ritenuto responsabile di abusi sessuali su minori, adesso è stato trasferito in carcere perché era tornato in zona numerose volte. I carabinieri di Pontedera hanno arrestato ieri, ad Altopascio, un 26enne marocchino. Il gip del tribunale di Pisa ha scelto per l'aggravio della misura cautelare: adesso il 26enne si trova nel carcere di Lucca, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

