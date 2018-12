Trofeo Cross Cuoio e Pelli, come cambia la viabilità a Santa Croce

In occasione della manifestazione "3° Trofeo Cross Cuoio e Pelli" in programma domenica 30 dicembre 2018 saranno chiuse al traffico veicolare le seguenti strade di Santa Croce sull'Arno:

- lungarno Tripoli accesso da viale Gramsci dalle ore 6:00 alle ore 14:30

- lungarno Tripoli accesso da rampa Lami dalle ore 7:00 alle ore 14:30

- rampa Lami dalle ore 7:00 alle ore 14:30

- corso Mazzini tratto compreso tra via Buoni e rampa Lami/via Puccio i dalle ore 7:00 alle ore 14:30

- via Buoni tratto compreso tra corso Mazzini e lungarno Tripoli dalle ore 7:00 alle ore 14:30

La cittadinanza é invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regolamenta la circolazione e la sosta.

