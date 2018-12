Morto a solo 22 anni: la tragica scoperta è avvenuta in una casa di via dei Cappuccini a Siena. L'ipotesi che troverebbe più conferme è un malore che ha portato all'arresto cardiaco. I vigili del fuoco sono stati allertati assieme ai sanitari inviati dal 118 su chiamata di un conoscente. Il giovane infatti non rispondeva ai contatti. La polizia sta facendo il sopralluogo sull'area.

