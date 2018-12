Almeno un partecipante in più dei 322 da record del 2017: Viareggio si prepara al tradizionale tuffo di Capodanno sul Belvedere delle Maschere in piazza Mazzini. A mezzogiorno tutti in mare, con l'apertura dei fratelli Cinquini, vincitori dell'ultimo Carnevale locale. Parte del ricavato sarà devoluto alla Croce Verde di Viareggio. Viareggio è gemellata con Brindisi, città pugliese che propone anch'essa il tuffo di buon augurio per il nuovo anno.

