Unifi, orario unico per tutti i Musei, la novità a partire dal 2019

Per i musei del Sistema Museale d’Ateneo (SMA) il 2019 si apre con una novità. Le sedi di Antropologia, Geologia, ‘La Specola’saranno aperte tutti i giorni dalle 9 alle 17, con chiusura il lunedì. Nei mesi di luglio e agosto saranno aperti dal martedì al giovedì dalle 9 alle 17 e dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 13.

Dal mese di aprile novità anche per l’Orto Botanico: il giorno di chiusura sarà il lunedì - come per le altre sedi del SMA - gli altri giorni l’Orto sarà aperto dalle 10 alle 18.30.

Le Ville del Sistema Museale continueranno ad essere visitabili in occasione di eventi, mostre, percorsi guidati.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio Stampa

