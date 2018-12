Vinti 34mila euro a Firenze con il SuperEnalotto

La fortuna ha fatto tappa a Firenze nell'ultimo concorso del SuperEnalotto: un giocatore ha centrato un 5 da 34.240,50 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata in un bar di Piazza della Libertà. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto gli 83,8 milioni di euro, al nono posto nella storia del gioco e secondo in palio in Europa. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Toscana il 6 manca da febbraio 2014, quando a Prato finirono 12 milioni di euro.

Fonte: Agipro

