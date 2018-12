A Uliveto Terme la Croce Rossa Italiana organizza un corso per aspiranti volontari

La Croce Rossa Italiana comitato di Uliveto Terme, organizza un corso per aspiranti volontari, aperto a tutti i cittadini con più di 14 anni di età, che inizierà in data 22 gennaio 2019 ore 21:00 presso la sede del comitato di uliveto terme in Viale Mazzini 20. Tutti i moduli terminano con un esame teorico-pratico. A seconda del livello di formazione raggiunto, ci si potrà dedicare a diverse attività: servizi di trasporto e soccorso infermi con ambulanza, socio-assistenziali e di protezione civile, di assistenza sanitaria a favore della popolazione in occasione di neventi sportivi e di spettacolo, corsi di primo soccorso e di educazione alla salute della popolazione.

Il Presidente Filippo Pellegrini si appella ai cittadini intenzionati ad incementarsi in una tale e nobile attività di volontariato.

Per informazini telefonare al seguente numero di telefono: 050/788222 o mail a: leonardo.bartolini@toscana.ri.it - ulivetoterme@cri.it.

Fonte: Ufficio stampa

