Al Palaterme tutto pronto per l'ultima sfida del 2018: Montecatiniterme e Omnia Pavia

L'ultima partita del 2018 vede Montecatiniterme Basketball affrontare l'Omnia Pavia, penultima giornata del girone di andata, nel match che si giocherà domenica al Palaterme (inizio ore 18, arbitri Berger e Barra). Una partita tutt'altro che semplice per una squadra rossoblù reduce da tre sconfitte consecutive e che vuol chiudere l'anno nel miglior modo possibile, ritrovando una vittoria che sarebbe importantissima per la classifica e il morale. "Affrontiamo una squadra che non vale assolutamente la classifica che occupa - analizza Giacomo Cardelli, primo assistente di coach Tonfoni - una squadra fisica e talentuosa, che ha chili e centimetri distribuiti in tutti i ruoli. Senza dubbio non ha espresso tutto il potenziale di cui dispone, e ci troviamo davanti ad una partita pericolosa. Di Bella è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, la carriera parla per lui; Iannilli ha giocato in A2 fino a poco tempo fa, è un lungo talentuoso che occupa bene l'area. Mascherpa, Manuelli, Spatti e Benedusi sono giocatori di grande tecnica e qualità, ai quali si è aggiunto da due partite Torgano, che ha iniziato la stagione in A2 a Biella". Una sfida quindi ricca di contenuti e dall'alto coefficiente di difficoltà, contro una squadra che si trova a inseguire (10 punti contro 12) e che in trasferta ha vinto due volte su sette.

"Vengono da due sconfitte consecutive e vorranno certamente rilanciarsi - prosegue Giacomo - ma noi abbiamo assolutamente bisogno di una vittoria. Sarà fondamentale per noi limitare la loro fisicità (in primis Iannilli) e vincere ogni “battaglia” uno contro uno per limitare al massimo le rotazione difensive e non far accendere i loro tiratori. Altro importante campo di battaglia saranno i rimbalzi, dovremo tenere botta e non concedere extrapossessi. In attacco la ricetta è imporre il nostro ritmo e correre ogni volta che possiamo, rischiando magari qualche palla persa ma provando a mettere in difficoltà una squadra che non fa del ritmo il proprio punto di forza. Giocare il meno possibile a difesa schierata potrebbe essere la chiave per una vittoria che per noi sarebbe, come hoi già detto, importantissima". Nel corso della gara verrà consegnato un premio speciale a Massimo Masini, come simbolo per il suo ingresso nella “Hall of Fame” rossoblù.

