Ponte Buggianese, approvata la nuova carta dei servizi sul servizio idrico

Questa mattina, con i soli voti favorevoli della maggioranza, il consiglio comunale ha approvato la nuova carta dei servizi, l’articolazione tariffaria e il piano degli investimenti sul servizio idrico 2018/2019.

Le buone notizie per i cittadini di Ponte Buggianese sono diverse, a partire dal fatto che non ci saranno aumenti per quanto riguarda le tariffe del servizio idrico per il 2019, passando dall’introduzione di uno “scaglione di consumi” per uso residente fino a 50mc annui, al prezzo ribassato al mc di 0,5284, rispetto a 0,6605 precedente per coloro che rientrano in detto scaglione.

Saranno inoltre numerosi gli investimenti che interesseranno la rete dell'acquedotto del Comune, a partire dall’estensione di rete in Via Pescia Nuova, a quella in Via Ponte dei Pallini e soprattutto alla realizzazione della nuova condotta di adduzione dell’acquedotto del Pollino che attualmente è posata sul fiume Pescia.

Oltre a questi investimenti è prevista la realizzazione del nuovo fontanello di acqua buona, tecnologicamente avanzato, in piazza IV novembre e la dismissione di quello non più funzionante di Piazza del Santuario.

Gli investimenti che realizzeremo sulla rete, permetteranno già dalle prossime settimane l’attivazione di ulteriori 100 nuovi allacci che andranno a risolvere la problematica dei pareri preventivi e non favorevoli manifestati ad inizio di questo mese. Con grande abnegazione ancora una volta ci sentiamo in grado di poter affermare di essere stati tempestivi nella risoluzione della problematica per dare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini di Ponte Buggianese, che ci hanno dato in maniera inequivocabile la loro fiducia per i prossimi 5 anni”.

Fonte: Nicola Tesi Sindaco di Ponte Buggianese

