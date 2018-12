Apre la prima libreria specializzata per bambini in Valdinievole

"C'era una volta... -Un Re! - diranno subito i piccoli lettori. -No,ragazzi, avete sbagliato. C'erano una volta quattro zecchini..."

L'incipit più famoso del mondo, un po' rivisto, l'abbiamo preso in prestito per raccontare una nuova storia.

La Giodò si è trasformata, proprio come Pinocchio: dopo 13 anni di attività didattiche e culturali, gestione di musei civici in giro per tutta la Valdinievole, si ferma perché ha trovato, anzi rinnovato, "casa" nella loro sede di Pieve a Nievole.

"Stiamo coronando un desiderio che coltivavamo da tempo - raccontano le Giodò (acronimo per GIOvani DOnne) nella nuova veste di libraie - aprire una libreria per bambini e ragazzi dove poter continuare a fare ciò che ci appassiona da sempre, didattica e promozione della lettura".

Ma... "Un sogno rimane un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci".. e così adesso inizia l'avventura della Libreria Quattro Zecchini, chiamata così in onore del famoso burattino di Collodi.

Inaugurata lo scorso 15 dicembre, la libreria ha aperto con una selezione di albi illustrati e libri per la fascia di età 0-14 anni, giochi educativi e balocchi di altri tempi, piccole chicche di cartoleria, il tutto racchiuso in uno spazio piccolo ma accogliente e curato nei particolari, luminoso grazie alle grandi vetrate, dove stare e sostare finchè se ne ha voglia.

Sarà non solo una libreria per bambini e un negozio di balocchi, ma anche un laboratorio di didattica per le scuole del territorio, con cui la Giodò da anni collabora, e uno studio per i compiti di casa, il servizio di assistenza allo studio che continuerà proprio dentro la libreria, perchè dove vuoi studiare meglio, se non in mezzo ai libri! Ci vediamo alla Quattro Zecchini!