Armi e droga in un appartamento, denunciato un 29enne

Armi e droga in un appartamento in via Toscanini a Firenze. La polizia è intervenuta per una lite in casa ed ha scoperto droga ed un fucile. Un 29enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 2 nell'appartamento, dopo la chiamata di alcuni vicini che segnalavano un'accesa lite in corso. Ad aprire la porta una donna che ha spiegato di avere avuto un banale diverbio col compagno.

L'attenzione degli agenti però si è concentrata su alcune cartucce di vario calibro custodite in un posacenere nell'ingresso dell'abitazione. Così è scattata una perquisizione. sono stati trovati un fucile da caccia, 80 grammi di marijuana, una dose di cocaina e una bilancina di precisione. Sia la droga che il fucile con le relative munizioni apparterrebbero al compagno 29enne della donna, che non si trovava a casa al momento del controllo ma è stato rintracciato e denunciato.

