Bilancio di previsione: a Cerreto Guidi confermate le aliquote Imu, Tasi, Tari e Irpef

Con la seduta del consiglio comunale del 29 dicembre è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 del Comune di Cerreto Guidi.

La manovra conferma un impegno molto forte nei servizi sociali, educativi e alla persona. Sul fronte delle opere procedono i lavori sulle scuole, la riqualificazione del centro storico con il recupero di piazza Vittorio Emanuele II dopo la riapertura delle Cantine sotto le scalinate della Villa Medicea, e ancora di nuovo bandi per il rifacimento delle facciate e per incentivare nuove aperture commerciali e riqualificare le esistenti.

Adeguamento degli spazi pubblici a Lazzeretto (Palestrina), interventi sulla viabilità a Bassa, Gavena e Pieve a Ripoli. Le azioni sulle frazioni hanno l’obiettivo di migliorarne la vivibilità attraverso lo studio e le indicazioni che emergono nel nuovo Piano operativo Comunale, un lavoro durato due anni che andrà in consiglio comunale a gennaio.

“Occorre essere consapevoli dello sforzo- sostiene il Sindaco Simona Rossetti- “che l’Amministrazione ha portato avanti nel fare investimenti attraverso la progettazione e la richiesta di finanziamenti sovracomunali”.

Confermate nel 2019 le aliquote IMU, TASI e TARI, IRPEF allo 0,8.

C’è stata una forte crescita dei servizi a domanda individuale: asilo nido, mensa, trasporto scolastico, CIAF, sempre più rispondenti alle esigenze della popolazione. Confermate le sei fasce ISEE che hanno permesso una equa ridistribuzione dei costi con un abbattimento maggiore per le fasce più basse.

Molte risorse del bilancio sono destinate al sociale e al sostegno all’handicap con progetti personalizzati per i ragazzi e gli adulti in stretta sinergia con la Asl, l’Unione dei Comuni e il terzo settore con cui si sono attivati da tempo progetti importanti come quello del Centro Diurno “Il Girasole”, il “Progetto win” che segue, per l’inserimento al lavoro, molte persone anche del nostro Comune.

Sulla cultura e turismo l’Amministrazione porta da tempo avanti un lavoro importante per la promozione del territorio e l’offerta culturale e museale con proposte e progetti sul territorio.

Continua l’impegno dell’Amministrazione nelle opere pubbliche, nonostante la riduzione drastica delle entrate degli oneri di urbanizzazione negli ultimi anni. “Fare opere nuove in un momento così complicato e mantenere- commenta il Sindaco- lo stesso standard di manutenzioni e investimenti è molto più difficoltoso rispetto agli anni in cui le entrate di oneri di urbanizzazione erano di un milione di euro rispetto ai 200 mila euro di oggi. Abbiamo iniziato a costruire progetti importanti per accedere a finanziamenti sovra comunali. Il primo lotto della scuola è finito ed è stato reso visibile.

Rimane forte l’impegno per le manutenzioni in tutte le altre strutture scolastiche presenti sul territorio.

Fare progetti è stato importante per numerosi interventi, da quelli scolastici, sportivi e adeguamento in corso della Santi Saccenti con la possibilità di ridare vita pubblica ad un edificio importante per tutti i cerretesi”.

Ci sono infine le numerose iniziative e manifestazioni sul territorio.

“Sono realizzate- conclude il Sindaco- con il lavoro costante e volontario delle associazioni, per le quali va tutta la nostra gratitudine, hanno visto un’amministrazione che non solo ha condiviso ma ha anche partecipato attivamente alla realizzazione con il fine di stimolare l’afflusso del maggior numero possibile di visitatori e di far promuovere il nome del nostro paese anche fuori Toscana. Lavoreremo affinché le ricadute in termini economici e di visibilità turistica siano sempre più incisive perché ci rendiamo conto che le potenzialità ci sono e occorre fare in modo che siano sempre più esaltate”.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Cerreto Guidi

Tutte le notizie di Cerreto Guidi