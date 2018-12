Bimbi scapparono di casa per maltrattamenti, ora potrebbero tornare con i genitori

Bimbi maltrattati potrebbero tornare con i genitori. Venivano maltrattati dai genitori e per iniziativa del più grande di loro tre fratellini tra i 6 e i 10 anni scapparono di casa. Ora però è scaduto il provvedimento di allontanamento disposto dal tribunale. Al momento i bimbi si trovano in una struttura protetta ma in mancanza di una richiesta di rinnovo, che al momento non è stata depositata, potrebbero tornare con i genitori.

La vicenda emerge ad Arezzo. I bambini raccontarono alle autorità di venire aggrediti verbalmente, picchiati con bastone e manico di scopa, obbligati a portare pesi per ore e di essere stati chiusi in una stanza buia, nonché minacciati dalla madre con un coltello. La polizia, in collaborazione con la procura minorile di Firenze, collocò i bambini, tramite assistenti sociali, in una struttura protetta. Adesso il legale dei genitori ha reso nota la loro intenzione di riportare i bambini a casa per avvenuta cessazione del decreto di allontanamento.

