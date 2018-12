Botti di capodanno, il sindaco Lunardi richiama tutti al buon senso

“Nessuna ordinanza di divieto sui botti di capodanno che sarebbe inutile dal momento che non vi sarebbe possibilità di controllo del rispetto della stessa né da parte dei Vigili Urbani, che non sono in servizio a fine anno, né da parte dei Carabinieri che non sono obbligati a far rispettare una norma emanata dal primo cittadino” - ha dichiarato il Sindaco Piero Lunardi - “per questo vorrei richiamare tutti

ad un buon senso civico”.

“I festeggiamenti di fine anno sono un qualcosa che appartiene a tutti noi” - prosegue Lunardi - “ma possiamo farlo dando prova di rispetto per la sicurezza e la salute di tutti”. “Rispetto” - dichiara Lunardi - “anche per tutti gli animali selvatici e randagi che, in preda al terrore, possono ritrovarsi a vagare per strada ed essere coinvolti in incidenti stradali; ed anche per quelli domestici che per lo stress indotto dal rumore improvviso rischiano di morire di infarto”. “Confido nella sensibilità di tutti” - conclude Lunardi - “per celebrare al meglio

l’arrivo del nuovo anno che auspico essere felice e proficuo per i miei concittadini”.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Serravalle Pistoiese

