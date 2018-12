A Capannori continuano le iniziative natalizie, ecco gli appuntamenti

Proseguono sul territorio le iniziative realizzate in occasione delle festività natalizie. Domani (domenica) alle ore 17.30 a Ruota nell'ambito della Manifestazione 'La via dei presepi' promossa dall'associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990, Parrocchia di Ruota, Comune di Capannori e Terre dei Presepi in collaborazione con il gruppo medioevale 'Casteldurante' di San Ginese è in programma un'iniziativa di musica popolare itinerante con Giulio D'Agnello, mentre dalle 14 alle 19 sarà possibile ammirare i 40 presepi artistici in mostra nei vicoli del paese.

Sempre domani alle ore 15 a Villa Torrigiani di Camigliano è in programma un concerto della 'Schola Cantorum' di Saione (Arezzo), mentre alla chiesa parrocchiale di Camigliano alle ore 16.30 si terrà il concerto 'Intorno al Presepe' promosso dalla Filarmonica 'Giacomo Puccini' di Camigliano in collaborazione con il Comune.

Ad esibirsi saranno la Schola Cantorum 'Saione' di Arezzo diretta da Alessandro Tricomi (soprano Elisabetta Materazzi), la Corale 'Don Vittorio Landucci' di San Vito diretta da Giorgio Fazzi (organista Gilberto Rossetti, soprano Nunzia Fazzi), e la Corale 'Giacomo Puccini' di Camigliano diretta da Luigi Della Maggiora.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Capannori

