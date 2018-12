La prima raccomandazione è… venite presto! L’evento del capodanno fiorentino 2019 inizia lunedì 31 dicembre alle ore 21, al piazzale Michelangelo, e continua fino all’una e mezza, insieme a Francesco Renga, Baby K, Lorenzo Baglioni e ai Dj di Radio Bruno, che con il Comune di Firenze organizza questa lunga serata nel segno della buona musica, rigorosamente a ingresso libero.

E poi, venite a piedi o con i mezzi pubblici – bus e navette – che collegheranno la maestosa terrazza affacciata sulla città.

Si parte alle 21 con i conduttori di Radio Bruno: musica, gadget e giochi da condividere con il pubblico. La musica, quella dal vivo, si accende alle 21,30 sulle note del cantautore/professore Lorenzo Baglioni. E continua alle 22 con la bionda rapper Baby K, per ballare “Roma-Bangkok”, “Da zero a cento” e altre hit.

Dalle 23 sarà Francesco Renga il protagonista della serata: la scaletta scelta per questo grande evento è un concentrato dei suoi successi e alla fatidica mezzanotte saranno Renga e il sindaco di Firenze Dario Nardella a dare il benvenuto al 2019, insieme alla piazza e a tutta la città.

Dopo la mezzanotte riprenderà il concerto di Francesco Renga, dall’una circa si ballerà con i Dj di Radio Bruno che coinvolgeranno il pubblico fino all’1,30, l’ora dei saluti.

Dal pomeriggio e per tutta la sera a piazzale Michelangelo sarà in funzione un’area food e drink con tante specialità toscane e, per chi lo desidera, vegetariane.

La serata sarà trasmessa su tutte le frequenze di Radio Bruno (a Firenze sui 102.1 e 103 Mhz), sulla App di Radio Bruno e in streaming sul sito ufficialeradiobruno.it. Diretta dal piazzale Michelangelo anche sui canali Tv di Radio Bruno, 256 e 683 del digitale terrestre.

Capodanno 2019 a piazzale Michelangelo di Firenze è un grande evento a ingresso libero organizzato da Comune di Firenze e Radio Bruno, grazie al sostegno di Acea, con il contributo di Cinzano, Toscana Energia e Publiacqua, con il supporto di Conad del Tirreno, Mukki, Gest Tramvia, All'Antico Vinaio e GMG Mercedes, Toscana Aeroporti, La Loggia Piazzale Michelangelo.

Ecco alcune indicazioni per vivere in serenità questo grande evento a ingresso libero.

NIENTE BOTTI NÉ BOTTIGLIE - Agli ingressi di piazzale Michelangelo sono previsti controlli di sicurezza. Sarà vietato introdurre qualsiasi artificio pirotecnico, contenitori di vetro, bevande alcoliche, puntatori laser, bombolette spray, caschi, valigie e oggetti contundenti.

TRAFFICO - La circolazione sarà consentita regolarmente fino alle 20.30 di lunedì 31 dicembre dopodiché scatteranno i primi divieti di transito sul viale dei Colli con le chiusure attuate dalla Polizia Municipale in viale Michelangelo (all’altezza di piazza Ferrucci), in via Marsuppini e in viale Galileo (da viale Torricelli).

NAVETTE GRATUITE - Per raggiungere piazzale Michelangelo si potranno utilizzare i bus navetta gratuiti in funzione dalle 20 alle 23 circa e da mezzanotte e mezzo alle 3 con frequenza media di 10 minuti (stimata sulla base delle condizioni di traffico normale). I bus navetta gratuiti seguiranno il percorso viale Segni/piazzale Michelangelo/piazzale di Porta Romana e ritorno. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo il percorso.

DIVIETI DI SOSTA - I divieti di sosta intorno all’area scatteranno dalle 7 di lunedì 31 dicembre. Dalle 14 sosta vietata con rimozione forzata in viale Poggi (tra le Grotte del piazzale Michelangelo e via dei Bastioni), viale Galileo (tra via San Salvatore al Monte e via San Leonardo) e viale Michelagelo (tra via San Miniato al Monte e via dei Bastioni). Per dettagli si consiglia di consultare il sito ufficiale del Comune di Firenze, www.comune.fi.it.

PARCHEGGIO DISABILI - Spazi di sosta per disabili saranno disponibili in via delle Porte Sante (nel tratto viale Galileo-scalinata di collegamento con il viale) e viale Poggi (tra viale Galileo e le Grotte del piazzale Michelangelo) con divieti di sosta per gli altri veicoli dalle 14 di lunedì alle 02.30 di martedì.

MOTO E CICLOMOTORI - I motocicli e ciclomotori a due ruote potranno parcheggiare in via delle Porte Sante, con divieti di sosta per altri veicoli nello stesso orario, con accesso dal lato di piazzale Galilei.

BUS - Il servizio bus Ataf terminerà in gran parte alle ore 20.30 mentre le linee 6, 11, 14, 17, 22 e 23 continueranno a effettuare le corse fino alle 2.30 del 1° gennaio con il consueto titolo di viaggio. Per info sulla frequenza www.ataf.net.

TRAMVIA – Lunedì 31 dicembre i tram viaggeranno sulla linea T1 senza interruzione tutta la notte, fino alle 5 del mattino, con una corsa ogni 9 minuti.

