Approvate le modifiche al piano emergenze per neve e ghiaccio

Nei giorni scorsi il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha approvato le modifiche apportate al piano “Piano operativo di coordinamento per la gestione delle emergenze viabilità a causa di precipitazioni nevose o ghiaccio, sulle tratte autostradali della A11 e A12 e sulla viabilità extraurbana nel territorio della provincia di Pisa – stagione invernale 2018/2019”, consultabile sul sito della Prefettura (http://prefettura.it/pisa).

L’aggiornamento del piano tiene conto delle risultanze emerse in occasione degli incontri tenuti in Prefettura tra i referenti del Comitato Operativo Viabilità in relazione alle criticità che riguardano la circolazione stradale provinciale sia sui tratti autostradali A11 e A12 sia sulla rete viaria extraurbana nel territorio della provincia di Pisa.

Il nuovo piano neve ha l’obiettivo di assicurare adeguati standard di sicurezza agli automobilisti in occasione di intense precipitazioni nevose o di eventi gelidi. Le modalità operative adottate mirano a garantire il coordinamento degli enti e delle Forze dell’ordine nelle diverse fasi dell’emergenza. Il documento delinea le modalità di attivazione e lo svolgimento dei servizi codificando le fasi dell’emergenza in relazione agli eventi atmosferici in corso sulle diverse arterie di comunicazione della provincia.

Una particolare attenzione è stata dedicata all’individuazione dei flussi di comunicazione, alla suddivisione per aree di competenza nell’attivazione dei servizi e alla dislocazione delle risorse umane e dei mezzi da utilizzare. Il Prefetto ha sottolineato come la tempestività e la circolarità dell’informazione nella diramazione delle notizie è condizione imprescindibile per la corretta gestione dell’evento emergenziale.

Fonte: Prefettura di Pisa - Ufficio Stampa

