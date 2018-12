Epifania sanpierina in musica grazie alla 'Francesco Landini' Wind Band

Sabato 5 gennaio 2019, alle ore 21.00, presso l'Oratorio della Compagnia, in Via Provinciale, a San Piero a Sieve (FI), difronte alla Pieve dei SS. Pietro e Paolo, in occasione dell'Epifania 2019, si esibirà la 'Francesco Landini' Wind Band, diretta dal M.o borghigiano Sabrina Malavolti Landi. La serata è inserita nel calendario di eventi 'Natale 2018' organizzati dalla Pro Loco di San Piero a Sieve.

Ventisette strumenti a fiato e percussione presenteranno al pubblico mugellano un ampio repertorio di musiche originali per orchestra di fiati, trascrizioni di colonne sonore, musiche folk e celebri pagine della canzone d'autore italiana.

Un viaggio musicale che toccherà ben quattro continenti, dall'America del Nord a quella del Sud, dall'Europa all'Asia.

Potremo gustare i temi più celebri delle pellicole cinematografiche 'Balla coi lupi', 'Titanic', 'L'ultimo dei mohicani', per poi trovarci immersi nelle più trascinanti tradizioni musicali popolari, da quelle armeno-ebraiche fino a quelle italiane, da 'Gam Gam' a 'Azzurro', fino a 'O sole mio'.

Ecco tutti i protagonisti del concerto sanpierino: Valentina Leoni al flauto dolce soprano e tenore; Francesca Curotto e Roberta Guidi al flauto traverso; Alessandro Millo, ottavino e flauto traverso; Marco Lascialfari, Anselmo Abbassi, Pasquale Marra, Massimiliano Fadda, Elisa Romoli, Girolamo Signoroni, Francesca Baldi ai clarinetti; Daniele Millo al clarinetto basso; Paolo Tonini, Leonardo Stasi, Michela Romoli e Donatella Mormile ai sax alti; Agostino De Vincenti al sax tenore; Leonardo Farolfi al sax baritono; Francesco Craparotta, Gabriele Zappoli, Ilaria Pecorini, Leonardo Petri alle trombe; Domenica Landi al corno francese; Leonardo Mannucci e Roberta Malavolti Landi ai tromboni; Gregorio Mazzarese alla tuba; Yulien Ciobano alla batteria. Ingresso libero.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Scarperia e San Piero