Giornata mondiale della pace, appuntamento in Piazza San Lorenzo a Firenze

A Firenze, il I gennaio 2019, Giornata mondiale della pace, la Comunità di Sant'Egidio promuove la manifestazione 'Pace in tutte le terre'. L'appuntamento è alle ore 10.45 in Piazza San Lorenzo, di fronte alla Basilica, da dove, poi, il corteo prenderà le mosse per attraversare il Centro storico, risalendo verso Piazza della Repubblica e Piazza del Mercato nuovo, quindi Piazza Signoria e via dei Calzaiuoli, quindi via del Corso e la chiesa di Santa Maria dei Ricci, dove, a mezzogiorno, si potrà ascoltare l'Angelus e poi, presso i locali, brindare all'anno nuovo insieme. Il messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace è intitolato 'La buona politica è al servizio della pace'.

Fonte: Comunità di Sant'Egidio

