In manette per maltrattamenti alla moglie e al figlio, fermato un 39enne

In manette per maltrattamenti alla moglie e al figlio. Si tratta di muratore romeno di 39 anni denunciato proprio dalla consorte, una connazionale di 33 anni. Ieri pomeriggio la donna è andata alla stazione dell'Arma di Peretola per denunciare i maltrattamenti che andavano avanti dall'aprile 2016. Proprio mentre la donna stava sporgendo la denuncia il marito l’ha chiamata al telefono minacciandola.

L’uomo è stato subito rintracciato e con l'ausilio del personale della polizia di Stato di turno nella zona è stato arrestato. Il 39enne è stato trasferito nel carcere di Sollicciano.

Tutte le notizie di Firenze