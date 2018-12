IC Empoli-Est, nuova offerta formativa. Arrivano robotica, arti e comunicazione

'Robotica educativa', 'Musica e Arte' e 'Comunicazione', sono i tre percorsi formativi pensati dall'Istituto Comprensivo Empoli-Est per tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi della scuola. Sul sito coloratissimo e ricco di stimoli e progetti, l'Istituto ha 'incorniciato' i nuovi programmi di formazione per diversificare e rendere interessante l'offerta, comunicata con chiarezza e semplicità. Ogni percorso si divide in base alle classi e prevede programmi diversi. Insegnanti esperti di musica e arte accompagneranno gli alunni dalla scuola dell'infanzia alla quinta classe, con corsi di Jazz, Coro, Canti di lavoro, antichi mestieri nell'ambito 'Musica e Arte'. La comunicazione emotiva, la partecipazione 'politica', la lotta al bullismo, le lingue straniere, il giornale scolastico, il progetto senza zaino, caratterizzano la cornice del percorso formativo in 'Comunicazione'. La 'Robotica educativa' per la scuola media intensifica il programma dalla prima alla terza.

Un'offerta ricca e varia articolata in mappe colorate e in continua evoluzione per l'Istituto che ha sede in via Liguria a Empoli.

