Libro omaggio ai fiorentini per ricordare Papa Paolo VI diventato Santo

“Un omaggio doveroso a Papa Paolo VI oggi venerato come Santo” cosi il Presidente dell’Opera Medicea Laurenziana l’ex Prefetto di Firenze Paolo Padoin sottolinea l’evento di lunedì 31 dicembre in occasione del Te Deum di Ringraziamento per la fine dell’anno in Cattedrale alle ore 17 , presieduto dal Cardinale Giuseppe Betori quando sarà distribuita gratuitamente un edizione speciale del libro del Giornalista Vaticanista Franco Mariani sulla visita di Paolo VI la notte di Natale del 1966 a Firenze alluvionata , edita da Ludovica Greta Editore, per celebrare la recente canonizzazione di Papa Montini .

La speciale ristampa – con la benedizione del Cardinale Betori – è stata coordinata dall’Associazione Firenze Promuove assieme all’Opera Medicea Laurenziana e al Capitolo di San Lorenzo, presieduto dal Priore Mons. Marco Domenico Viola.

“E’ trascorso più di mezzo secolo, ma non possiamo scordare cosa ha rappresentato quel momento emozionante – ricorda nella prefazione Padoin - dando ai fiorentini nuovi stimoli per reagire. Possiamo dire che San Paolo VI ha avuto un amore e un rapporto particolare con Firenze. Montini ha dato prove di Santità da quand’era assistente nazionale della FUCI fino a tutto l’arco del suo pontificato. L'Opera Medicea Laurenziana e il Capitolo Laurenziano vogliono quindi condividere con i fiorentini la gioia per la Sua elevazione all’onore degli altari”.

“Con il Cardinale Betori – ha dichiarato il Presidente di Firenze Promuove Franco Mariani – abbiamo lavorato a questo progetto dallo scorso mese di maggio, proprio in previsione della cerimonia di canonizzazione di Papa Paolo VI, poi avvenuta lo scorso 14 ottobre. Quale modo migliore per evidenziare questo 2018 che si chiude, ricordando l’impegno e l’attenzione del nuovo Santo per la città di Firenze durante la tragica alluvione del 1966. Siamo grati all’Opera Medica Laurenziana, diretta dall’ex Prefetto di Firenze Paolo Padoin, e al Capitolo Laurenziano, presieduto dal Priore Mons. Marco Domenico Viola, che con il loro contribuito hanno permesso di ristampare l’unico libro che ripercorre minuto per minuto la storica visita di Papa Paolo VI a Firenze la notte di Natale del 1966, con testimonianze dirette di chi l’ha accompagnato e gli è stato vicino in quella notte. Allora Firenze acquistò un concittadino in più – come disse San Paolo VI in Piazza Santa Croce -, mentre oggi Firenze acquisisce in cielo un nuovo Santo Protettore. E il 31 dicembre la chiesa fiorentina vuole ricordarlo con questo simbolico gesto della distribuzione del libro che ricorda la sua storica visita”.

Alla solenne cerimonia in Duomo parteciperà anche il Comune, rappresentato dall’Assessore Massimo Fratini, con il Gonfalone del Comune che fu insignito da San Paolo VI della Medaglia d’Oro del Concilio Vaticano II, unico gonfalone al mondo ad avere questo onore, perché rimasse in città il segno perenne dell’affetto del Papa per Firenze e i Fiorentini .

Fonte: Ufficio stampa

