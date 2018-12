Casteldelbosco, si cercano tracce biologiche dopo dietrofront di Scotto

Danny Scotto ha fatto dietro front per l’omicidio di Casteldelbosco. La sua ritrattazione ha indotto la Procura a cercare nuove impronte su un atto notarile sequestrato, e dà notizia l’edizione odierna de Il Tirreno. I tecnici dovranno fornire nuovi riscontri per ricostruire la dinamica dell’omicidio. Prima di effettuare gli esami balistici, il consulente dovrà cercare tracce biologiche. Eventuali impronte su un atto notarile, sequestrato dopo l’omicidio, e un’ispezione biologica della pistola per cercare eventuali tracce di sangue lasciate dall’utilizzo dell’arma che Scotto in un primo momento aveva affermato di avere armato una seconda volta, dopo avere esploso i primi sette colpi. Sulla scena del crimine erano presenti tre bicchierini di plastica, sui quali saranno cercate impronte e sarà effettuato un prelievo biologico. Dopo il dietrofront Scotto, che si trova agli arresti presso il carcere Don Bosco a Pisa, è rimasto in silenzio.

