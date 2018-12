Ottimi risultati per gli atleti del Nuoto Valdinievole al campionato "Coppa Caduti di Brema"

Alla piscina comunale Bastia di Livorno l'Asd Nuoto Valdinievole si è ben comportata al campionato nazionale a squadre "Coppa Caduti di Brema". Buone prove in questa gara assoluta (senza limiti di età) per gli 11 atleti della squadra "Categoria", seguiti dagli allenatori Federico Cambi e Toni Calistri, che hanno fatto registrare record personali e societari. Nei 100 metri farfalla, con il tempo di 55' e 11 e migliorandosi di quasi 3 secondi, Leonardo Stefanelli (anno 2000, cadetti) strappa il pass per i campionati italiani. Stefanelli stabilisce il proprio miglior tempo anche nei 50 e 100 stile libero. Record personale, sfiorando il tempo per la qualificazione agli italiani, anche per Simone Innocenti (2000, cadetti) sia nei 200 farfalla (2'05'' e 95) che nei 100 dorso nella staffetta 4x100 mista.

Gli altri primati personali sono di Aurora Bianucci (1998, seniores) negli 800 stile (8'52'' e 80), Chiara Cardelli (2004, juniores) nei 100 farfalla (1'07'' e 91) e 200 farfalla (2'28''e 51) e del capitano Francesco Ginanni (1999, cadetti) nei 100 rana (1'08'' e 93). Per quest'ultimo si è trattato dell'ultima gara con l'Asd Nuoto Valdinievole visto che lascia l'attività agonistica per dedicarsi agli studi universitari della facoltà di medicina. Buone prove di Cardelli nei 200 misti e di Bianucci nei 200 stile, 400 stile e 400 misti. Quest'ultima piazza il record societario negli 800 così come Stefanelli e Innocenti rispettivamente nei 100 e 200 farfalla. Buone prestazioni per le staffette femminili 4x100 stile (Bianucci, Flori, Agnelli, Cardelli) e 4x100 mista (Bianucci, Bruni, Cardelli, Flori) e quelle maschili nella 4x100 stile (Stefanelli, Monti, Mariottini, Magrini) e 4x100 mista (Innocenti, Magrini, Stefanelli e Monti). Bene anche gli altri ragazzi valdinievolini che hanno messo a segno o sono andati vicini al primato personale: Fabrizio Monti (1994, seniores) nei 200, 400 e 1500 stile, Luca Mariottini (2002, juniores) nei 100 e 200 dorso, Vittorio Magrini (2002, juniores) 200 rana, 200 e 400 misti, Vittoria Flori (2004, juniores) nei 50 e 100 stile e 100 dorso, Maria Sofia Agnelli (2005, ragazzi) nei 200 dorso e Giulia Bruni (2005, ragazzi) sia nei 100 che 200 rana. Il Nuoto Valdinievole termina 11° nella classifica generale maschile ed al 15° posto in quella femminile

Fonte: Asd Nuoto Valdinievole

