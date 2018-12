Palazzo di via Rospicciano a Ponsacco, il Pd attacca Ruggiero e Giobbi

Non finiscono mai di sorprenderci Giuseppe Ruggiero e Stefano Giobbi. Questi due signori infatti hanno accusato per anni e ingiustamente un sindaco e dei tecnici comunali, anche con richieste formali di dimissioni. Questi due signori hanno fatto esposti alla magistratura volti a trascinare il comune in una causa giudiziaria che poi si è rilevata inutile -con costi legali importanti a carico dei cittadini. Questi due signori si sono sempre schierati a difesa del titolare del palazzo di via Rospicciano, addirittura costituendosi testimoni dell'accusa nel processo appena concluso.

Si sono sempre schierati insomma dalla parte di colui che è indebitato nei confronti del comune per centinaia di migliaia di euro e che ha impedito all’amministrazione di prendere possesso di una piazza pubblica, ancora oggi abbandonata a cantiere. Nonostante tutto ciò, questi due signori, senza nessuna vergogna, hanno ancora la presunzione di attaccare l'amministrazione comunale sulle questioni legate al complesso di via Rospicciano.

A questi due personaggi della politica noi gli inviamo un messaggio forte e chiaro: Basta! Ponsacco non ha più bisogno di voi! Diciamo basta ad una classe politica fallimentare che ha preso in ostaggio la destra locale trascinandola per anni su posizioni che niente hanno a che vedere con gli interessi della nostra comunità. Tuttavia, siamo abbastanza disincantati da intuire che

nonostante tutto questo, e con buona pace delle persone corrette che ci sono anche nella destra ponsacchina, alle prossime elezioni amministrative questi signori avranno ancora un ruolo rilevante nella coalizione di destra che si costituirà in vista delle prossime amministrative. Il motivo ci sembra facilmente comprensibile e gravita come sempre attorno alle vicende del palazzo di via Rospicciano e del suo gestore…

Fonte: Partito Democratico di Ponsacco

