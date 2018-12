Picchia la madre di 84 anni con un bastone, arrestato

In manette per aver picchiato la madre di 84 anni a bastonate. La polizia ha arrestato a Prato, nel quartiere di Santa Lucia, un uomo di 53 anni. Gli agenti sono intervenuti a seguito di segnalazioni; l'uomo era noto per precedenti reati contro la persona. L'anziana è stata trasportata all'ospedale Santo Stefano dove le è stato riscontrato un trauma al volto e l'infrazione di quattro costole, con prognosi di 25 giorni di guarigione.

La polizia ha arrestato l'uomo per lesioni personali aggravate, mentre la sua compagna, pratese di 50 anni, che aveva aperto la porta agli agenti dicendo che non era accaduto nulla di grave, è stata denunciata in stato di libertà per favoreggiamento.

