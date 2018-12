Ponte sull'Arno, la risposta della Lega di Castelfranco di Sotto

E, forse, questa volta ha ragione, perché quella fontana è il simbolo di come le amministrazioni di centro sinistra che si sono avvicendate fino ad oggi alla guida del nostro comune, non siano mai state capaci di vedere più in là del loro mandatino quinquennale. Quando sono stati spesi soldi pubblici per realizzare la fontana in questione, non si è pensato minimamente non solo al disastroso impatto visivo che avrebbe avuto ma, quel che è peggio, non si sono messi in conto gli elevati costi della sua manutenzione (costi fin da subito prevedibili, tra l'altro).

Oggi, come se questo fosse l'unico problema rimasto da risolvere a Castelfranco, il nostro sindaco smania per recuperare ciò che non solo è irrecuperabile in maniera dignitosa, ma che non avrebbe neppure dovuto essere mai sorto. Perché queste sono le sue priorità, a questo si riducono cinque anni di amministrazione inesistente, cinque anni trascorsi a non fare niente per questo paese. Dopo un lustro trascorso in un letargo profondo ma regolarmente retribuito, i nostri amministratori si svegliano al suono della campanella delle imminenti elezioni e, guarda caso, chissà come, si ritrovano in tasca centinaia di migliaia di euro per mettere una toppa (che è peggio dello strappo) alla viabilità, al commercio e alla fontana sul ponte.