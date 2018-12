Dura critica di "Pontedera SiCura" al sindaco Millozzi: "Un'amministrazione allo sbando"

Pontedera Sicura scrive al sindaco Millozzi

Caro sig. Sindaco ANCORA PER POCO Millozzi, è vero i numeri non mentono. Salvo quando vengono mescolati per distogliere l'attenzione dalla verità. Convogliare l'attenzione su altri comuni non ha alcun senso se non quello di distrarre dall'argomento in oggetto. Se è vero il grande volume di investimenti fatti ( e non lo mettiamo in dubbio per rispetto della istituzione che rappresenta perché se mentisse sarebbe gravissimo!), è anche vero che se nel palazzetto ci piove evidentemente non c'è stata manutenzione sufficiente alla struttura e la domanda sorge spontanea: allora tutti questi soldi spesi forse sono stati spesi male?

e per Pontedera non è una novità visto che su tutte le opere che partano gran parte rimangono al palo o sono fatte male.

un'amministrazione allo sbando e che vorrebbe continuare a far sbandare Pontedera e le sue frazioni.

Fonte: PONTEDERA SiCura

