Progetti di restauro a Vicopisano, una serata per illustrare "Recuperare bellezza"

Martedì 15 gennaio alle 21.00, al Teatro di Via Verdi di Vicopisano, si terrà "Recuperare bellezza", una serata di presentazione dei progetti di restauro della Torre Malanima e della Torre dell'Orologio di Via Lante e del Camminamento della Rocca del Brunelleschi nel borgo. I relativi lavori inizieranno infatti a breve. Introdurrà e coordinerà la serata il Vicesindaco con delega al turismo, Matteo Ferrucci, interverranno i progettisti e i tecnici per illustrare quello che sarà fatto.

"Non è vero che le cose non possono cambiare e vanno sempre peggio _ dice il Vicesindaco Ferrucci _ lo dimostrano i tanti recuperi di questi anni sia nel borgo che nelle frazioni del nostro territorio. La serata di presentazione dei progetti ha proprio lo scopo di spiegare questo, di rendere i cittadini partecipi e protagonisti dei progetti stessi e di concludere la prima, faticosa fase di recepimento dei finanziamenti e di progettazione, dando il via alla fase concreta dei lavori che cominceranno nelle prossime settimane e si concluderanno entro il 2019". L'ingresso a Teatro sarà gratuito, la prenotazione è però obbligatoria scrivendo a comunicazione@comune.vicopisano.pi.it (la prenotazione sarà effettiva in presenza di mail di conferma) o telefonando al numero 050/796525 dalle 9.00 alle 15.00 e il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.30.

Fonte: Comune di Vicopisano Ufficio Stampa

