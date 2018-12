Sanzo (Coni): "Volpi e Morganti atlete del 2018, Toscana terra di grandi eventi sportivi"

Il presidente del CONI Toscana Salvatore Sanzo traccia un bilancio dell’anno 2018 per quanto riguarda i risultati agonistici di maggior prestigio. “Da ex schermitore non posso che ricordare la fiorettista senese Alice Volpi che nella specialità individuale è riuscita a portare la Toscana sul gradino più alto del podio mondiale – afferma Sanzo – Mi piace altresì sottolineare l’ennesima, grande impresa della lucchese Sara Morganti che da tanti anni si dedica con costanza e impegno alle discipline paraequestri, e che nel 2018 ha conquistato due titoli mondiali divenendo un modello sportivo di successo per tutti gli atleti paralimpici”. Per Sanzo anche sul fronte dell’organizzazione degli eventi sportivi la Toscana ha confermato di rappresentare un’eccellenza. “La nostra regione ha accolto eventi importanti, sia di rilievo nazionale come la Final Eight di Coppa Italia di basket a Firenze e la Final Four di serie A/1 di tennis che è tenuta a Lucca, sia di importanza internazionale come gli Europei juniores di baseball a Grosseto o i Mondiali maschili di volley a Firenze. E’ la conferma del forte appeal che la Toscana vanta nei confronti dello sport di vertice, giovanile e senior” conclude Salvatore Sanzo.

Fonte: CONI Toscana

