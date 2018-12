Sicurezza stradale a Fucecchio, Cordone (Lega): "va incrementata con politiche e opere realmente efficaci"

La Lega Toscana – Salvini Premier Empolese Valdelsa, interviene sui temi della sicurezza stradale a Fucecchio(FI), col proprio Segretario Marco Cordone che dichiara:

"Come forza politica attenta e presente sul territorio dell’Empolese Valdelsa, vogliamo dire la nostra in merito a fatti verificatisi durante il mese di dicembre a Fucecchio dove un cittadino ha denunciato di avere ricevuto, la bellezza di 4 multe prese in momenti differenti, sulla medesima arteria di comunicazione, la SR436, nota ai più come via Sanminiatese, in località San Pierino, grazie al sistema elettronico di rilevamento della velocità, lì installato. Il limite di velocità sulla strada oggetto della polemica è imposto a 50km/h e come da foto pubblicate nei giorni scorsi, sul social network Facebook, l'automobilista viaggiava ad una velocità leggermente superiore ai limiti di legge, fino ad un massimo di 58 km/h. Noi siamo per il rispetto delle regole senza se e senza ma, specie quando queste regole riguardano la sicurezza stradale, un tema delicato che purtroppo sempre più spesso viene accompagnato da tragedie che hanno colpito da vicino anche la città di Fucecchio negli ultimi anni.



Tuttociò premesso, non possiamo sottrarci dall'osservare la situazione da ben altri punti di vista, stimolando la discussione e il dialogo sulla sicurezza stradale in senso più ampio, senza ridurla ad una sterile polemica: autovelox sì o autovelox no.

Nel caso in questione è molto chiara la nostra posizione: in un’arteria con quella morfologia (senza attraversamenti pedonali di carreggiata), oggetto recentemente di opere atte al ripristino del manto stradale che adesso si trova in ottime condizioni anche se con illuminazione pubblica insoddisfacente ai lati della carreggiata, un limite di 50km/h è discutibile. Secondo la nostra opinione un limite così basso non ha ragione di esistere in quella importante via di comunicazione e pensiamo che mantenendosi nei limiti che la normativa ci impone per le strade extraurbane secondarie e locali (90km/h), un aumento a 60km/h sarebbe il giusto equilibrio tra scorrevolezza del traffico e sicurezza. Detto questo, la nostra idea di sicurezza stradale è completamente diversa da quella portata avanti dall'attuale Amministrazione. Riteniamo che la sicurezza vada incrementata con politiche e opere realmente efficaci, anziché affidarla a meri strumenti elettronici di controllo della velocità atti molto spesso a rimpinguare le casse comunali oltre che quelle dell’Unione dei comuni.

I cittadini devono essere messi a conoscenza che una buona parte dei soldi incassati con le contravvenzioni al codice della strada, siano esse legate all’eccesso di velocità o ad altre tipologie di infrazione, finiscono nel calderone dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Val d’Elsa, senza le necessarie garanzie che i soldi riscossi dai cittadini prevalentemente fucecchiesi, rimangano sul nostro territorio.

Le nostre idee di sicurezza stradale, riguardano la prevenzione, un uso corretto e non esclusivo degli autovelox, i dissuasori di velocità, siano questi ultimi, dossi (rispettando la legge, molti dei dossi installati non rispettano minimamente i canoni dell’art 179 del codice della strada), rilevatori di velocità o bande sonore, oltre ad un miglioramento generale dell’illuminazione pubblica. Per noi questi sono gli unici interventi veramente efficaci. Le tematiche legate alla sicurezza stradale devono essere trattate con grande serietà, dato che la stessa sicurezza non deve essere strumentalizzata per fare cassa".

Fonte: Lega Nord Empolese Valdelsa

