Il sindaco Tesi punta il dito sull'opposizione: "Dimostrano di non avere a cuore l’interesse dei cittadini"

Anche in questo consiglio comunale la minoranza ha dimostrato di non avere a cuore l’interesse della popolazione, abbandonando il Consiglio Comunale contestando il mancato rispetto del regolamento del funzionamento del consiglio comunale. Come scrivono i gruppi di minoranza si vuol far emergere il mancato rispetto dell’articolo 45 del funzionamento del consiglio comunale, omettendo però o per interesse di parte o per negligenza tutto l’articolo stesso che dice dopo quello citato dalla minoranza le seguenti parole:” Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione”.

Prova ne è che l’integrazione dell’ordine del giorno è stata inviata in data 27 dicembre 2018 e contestualmente la segreteria ha inviato gli atti della delibera per mail a tutti i consiglieri comunali. Rimane poi evidente che la Commissione del 20 dicembre ha visto l’illustrazione a grandi linee della proposta (alla presenza del Consigliere Andrea Cecchi) mentre quella di ieri 28 u.s. ha proceduto (alla presenza del Consigliere Riccardo Buonamici) ad una illustrazione analitica della proposta di delibera come si può riscontrare anche dalla pubblicazione dei verbali all’albo pretorio.

Stamani hanno abbandonato i lavori immediatamente dopo le Comunicazioni del Sindaco e rientrando in aula esclusivamente alla mozione sulle Foibe, non curandosi delle risposte predisposte da questa Amministrazione alle interrogazioni da loro presentate in precedenza e tantomeno assumendosi la responsabilità di partecipare ai lavori per la discussione della mozione presentata da il gruppo di maggioranza “Il ponte di tutti” sul numero gratuito per ingombranti da telefonia mobile, sul nuovo regolamento di Polizia Rurale e sulla fondamentale delibera sull’acquedotto inerente la carta dei servizi, la nuova articolazione tariffaria ed il piano degli investimenti da eseguire sulla rete per il biennio 2018-2019. Per quanto riguarda invece il trasporto scolastico mi preme ricordare al consigliere Cecchi che la somma impegnata in data 28.12.2018 determina 542 non è altro che la somma rimasta a disposizione dello stanziamento 2018 che prevede complessivamente una spesa per la gestione del servizio scuolabus di complessivi € 183.652,79.

Per quanto riguarda invece il servizio cimiteriale, è prorogato di cinque mesi, nell’attesa dell’espletamento della nuova gara triennale che prevederà ulteriori migliorie al servizio stesso.

Duole però constatare la mancanza di responsabilità verso la cittadinanza verso l’Ente in quanto non si comprende ancora che la carenza strutturale di personale è elemento di rallentamento dell’efficienza stessa, e che questa Amministrazione provvederà nel 2019 alla copertura del fabbisogno di personale al netto di pensionamenti e mobilità in base alle disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa previsti dalle normative vigenti.

Fonte: Il Sindaco Nicola Tesi

