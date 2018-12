Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che alle 17.30 circa è terminato l’intervento idraulico sulla perdita di via Fortini. La riparazione è stata effettuata e l’acqua è stata riaperta normalizzando il servizio per tutte le utenze che erano state interessate dal guasto sulla stessa via Fortini e sulle vie comprese tra via del Larione e via San Bernardino da Siena.

Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo guasto ha provocato loro.

Fonte: Publiacqua

