Parrocchia della Natività, torna il corteo rievocativo "Arrivano i Magi"

Torna anche questo anno per il 6 gennaio il tradizionale corteo rievocativo "Arrivano i Magi" organizzato dalla Parrocchia della Natività con il supporto della cittadinanza di Lastra a Signa. Ad affiancare i consueti figuranti e attori lastrigiani, che prestano il loro volto per le figure più carismatiche della Storia di tutte le Storie, ci saranno questo anno anche i ballerini della scuola di danza "La Follia" coadiuvati dall'insegnante Cristina Poli., ad animare il corteo che da Santa Maria a Castagnolo arriverà alla Chiesa passando per via Rosselli e via Turati.

Una manifestazione storica che dall'anno scorso può contare anche sul supporto dei negozianti locali, che contribuiranno alla realizzazione delle calze della befana per i più piccoli e all'allestimento di lauti premi la ormai consueta lotteria di beneficenza allegata all'evento.

Chi volesse partecipare come figurante può ancora farlo recandosi i giorni 3 e 4 gennaio dalle 17 alle 19 per ritirare i costumi dell'epoca alla chiesa di Santa Maria a Castagnolo.

