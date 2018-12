Veicoli con targa straniera, ancora multe della Municipale

Ancora due veicoli con targa straniera irregolari pizzicati dalla Polizia Municipale. Si tratta di due mezzi con targa rumena intestati a cittadini stranieri residenti in Italia da più di 60 giorni che, sulla base delle nuove regole del Codice della Strada per ragioni di sicurezza, non posso circolare sul territorio nazionale. L’ultima “scoperta” in ordine di tempo risale alla notte tra Natale e Santo Stefano. Una pattuglia del Reparto Fortezza era nella zona di via Guido Monaco-via Cittadella per alcuni controlli sulle soste quando hanno notato due veicoli con targa rumena. Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che i proprietari erano residenti in Italia da oltre 60 giorni e non avevano effettuato la necessaria immatricolazione alla Motorizzazione civile e quindi non erano in possesso dei documenti aggiornati. Per questo è scattato il verbale da 498 euro e il fermo amministrativo dei mezzi. Ieri mattina invece una pattuglia della Polizia di Comunità durante il Security Point in piazza Acciaioli al Galluzzo ha sequestrato un’auto in sosta che era senza assicurazione da 2 anni. Oltre alla sanzione da 849 euro, la proprietario, arrivata sul posto durante il controllo degli agenti, dovrà pagare anche il verbale da 169 euro per la revisione scaduta.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa