Vernio, l'illuminazione pubblica sarà gestita da Consiag Servizi Comuni

Dal 1° gennaio 2019 il servizio di illuminazione pubblica del Comune di Vernio sarà gestito da Consiag Servizi Comuni. Il servizio, affidato con un contratto in house providing stipulato con l’amministrazione comunale, prevede la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica per i prossimi 15 anni, il progetto e la realizzazione di un programma di efficientamento energetico, la gestione elettrica degli edifici comunali e la fornitura di energia elettrica. Per segnalare guasti dal 1° gennaio sarà attivo 24 ore su 24 il numero verde 800 978 977.

L’operazione porterà notevoli benefici al Comune che ha all’attivo 1.325 punti luce dei quali 1.042 saranno efficientati con la sostituzione di nuovi corpi illuminanti equipaggiati con lampade a tecnologia led e quindi con una diminuzione della potenza impiegata sugli impianti di pubblica illuminazione di circa 100 kW, che porterà ad un risparmio del 50% sui consumi di energia elettrica.

Nel rinnovo della rete di pubblica illuminazione il Comune di Vernio ha già investito 100 mila euro per punti luce e sostituzione centraline.

La riduzione dei consumi significherà anche benefici ambientali: saranno infatti risparmiati ogni anno 100 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP), saranno evitate emissioni in atmosfera annue pari a 260 tonnellate di anidride carbonica, 560 kg di anidride solforosa oltre a 1.000 kg di biossido di azoto.

La sostituzione dei vecchi corpi illuminanti porterà anche all’incremento dell’illuminazione della sede stradale, alla diminuzione del flusso luminoso disperso verso zone esterne alla sede stradale, con conseguente riduzione dell’inquinamento luminoso, ed al miglioramento del confort visivo degli utenti. Questi vantaggi derivano dalle caratteristiche intrinseche delle sorgenti luminose a led, molto più performanti rispetto a quelle precedentemente in uso, in termini di maggiore efficienza (intesa come rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza impiegata).

Fonte: Comune di Vernio ufficio stampa

