Villa Basilica, l'amministrazione ti paga se adotti un cane

L’Amministrazione Comunale di Villa Basilica scende in campo per salvaguardare la vita dei cani e contrastare il fenomeno del randagismo sul proprio territorio.

Il Consiglio Comunale ha approvato un regolamento che disciplina l’adozione dei cani nel territorio di Villa Basilica. I destinatari della delibera sono i sei cani che l’Amministrazione Comunale ha pensionato presso il canile convenzionato “Le Selvette” di Borgo a Mozzano, ai quali attualmente garantisce il corretto sostentamento all’interno della struttura, e quelli che sono rivenuti sul territorio comunale sprovvisti di tatuaggio.

Per stimolare gli abitanti a prendersi cura di questi animali domestici e per dare un concreto supporto economico, il Comune garantirà a ogni famiglia 2 euro al giorno per i primi tre anni di adozione. Ogni nucleo familiare potrà adottare al massimo due cani. Il regolamento prevede inoltre la possibilità da parte dell’Amministrazione di fare verifiche periodiche per accertarsi del corretto mantenimento degli animali, avvalendosi degli organi competenti di controllo.

“Sono particolarmente soddisfatto di questo regolamento – commenta l’Assessore delegato alla Polizia Municipale Maurizio Aversa – perché così possiamo salvare la vita ai cani randagi e dare una casa a quelli che sono attualmente al canile “Le Selvette”. È un’idea nata per coinvolgere la cittadinanza e sensibilizzare tutti sul tema dell’abbandono dei cani”.

“Dal momento che stiamo già sostenendo economicamente il mantenimento di sei cani presso il canile “La Selvette” – commenta il Sindaco di Villa Basilica Giordano Ballini – abbiamo colto la palla al balzo, sperando di portare così un po’ di felicità all’interno delle case dei nostri concittadini”.

Per procedere all’adozione, gli interessati dovranno presentare richiesta sull’apposito modulo fornito dal Comune. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il cane potrà essere prelevato dal canile, o trattenuto nel caso in cui fosse un randagio.

Fonte: Comune di Villa Basilica

