Caserma dei carabinieri, Santa Maria a Monte di Tutti: "Favorevoli ai lavori d'urgenza, ma serve nuovo edificio"

Il Sindaco Ilaria Parrella continua con il gioco delle tre carte cercando di confondere la Lista Santa Maria a Monte di Tutti con il PD o con la precedente amministrazione di sinistra, ma noi non siamo ne l’una ne l’altra, siamo una lista di donne e uomini di sinistra che vogliono riconquistare il nostro comune amministrato da un gruppo di partiti di destra che vanno da Forza Italia, a Fratelli d’Italia ai Socialisti.

Il Sindaco cerca di confondere la nostra posizione sulla Caserma dei Carabinieri e sulla sicurezza di tutto il territorio comunale dichiarando cose inesatte. Caserma e la sicurezza di tutti i cittadini che per noi restano al primo posto. Caserma che, ribadiamo ancora una volta, per noi deve restare tassativamente nel territorio del comune di Santa Maria a Monte.

I rilievi che abbiamo presentato nell’ultimo consiglio comunale del 27 dicembre sono relativi all’intervento su un edificio vecchio, posizionato su una curva con evidenti difficoltà sia per gli operatori delle forze dell’ordine che per i cittadini, di proprietà di un altro ente e che non dispone di parcheggi per raggiungere la struttura.

Per questo abbiamo proposto di spostare la caserma a Ponticelli, la più grande frazione del comune ed importante nodo di scambio stradale intercomunale, proponendo di accendere il mutuo di 400mila euro (o anche di importo maggiore) per la costruzione di una nuova caserma in modo tale da dotare l’Arma dei Carabinieri di un edificio funzionale e rispondente alle necessità di controllo e sicurezza dell’intero territorio.

Infine, ribadiamo, come già detto in fase di seduta consiliare di essere completamente favorevoli agli interventi più urgenti di manutenzione dell’edificio attuale in modo tale da garantire decoro, continuità del servizio e vivibilità ai Carabinieri che vi operano.

Questa è la nostra posizione coerente alla nostra dichiarazione di voto depositata agli atti dell’ultimo Consiglio Comunale.

Sergio Coppola – Capogruppo Santa Maria a Monte di Tutti.

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte