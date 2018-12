Efficientamento energetico del Municipio, la Regione copre il 40% dei costi

La Regione Toscana coprirà oltre il quaranta per cento dei costi per l’efficientamento energetico del Municipio di Seravezza. La bella notizia di fine anno giunge da Firenze con la revisione della graduatoria per l’assegnazione dei fondi comunitari POR FESR 2014-2020. Inizialmente escluso dai benefici, il progetto del Palazzo Comunale viene adesso finanziato per un importo di 547.583,69 euro a fronte di una spesa totale stimata in 1.275.432,17 euro. Il contributo a fondo perduto va ad aggiungersi a quelli già confermati nelle scorse settimane – 638.168,41 euro per l’efficientamento energetico della scuola media “Enrico Pea” e 291.054,42 euro per quello della primaria “Italo Calvino” di Ripa – e porta a quasi 1,5 milioni di euro il contributo comunitario assegnato globalmente dalla Regione al Comune di Seravezza.

Il pacchetto di interventi da 3,5 milioni di euro elaborato dal Comune per l’efficientamento energetico punta a migliorare vivibilità e comfort degli ambienti interni dei tre edifici pubblici, con particolare riferimento all’aspetto termico, ovvero riscaldamento invernale e raffrescamento estivo, puntando al contempo a ridurre i consumi e i costi di gestione. Le spese dei lavori saranno a carico dell’impresa esecutrice – la Edilvi spa di Villorba (Treviso), selezionata attraverso la centrale di committenza regionale CET – che percepirà un incentivo previsto dal conto termico nazionale 2.0, un contributo immediato in conto investimenti da parte del Comune e un canone che il Comune stesso si è impegnato a versare per i prossimi venti anni. Il contributo regionale derivante dai fondi POR-FESR 2014-2020 permetterà al Comune di alleggerire il peso delle quote a proprio carico o di dirottare parte delle risorse già impegnate su altri interventi o su altri fabbricati pubblici.

«Solo negli ultimi dodici mesi il Comune di Seravezza ha saputo attrarre sul proprio territorio più di tre milioni di euro di finanziamenti esterni», commenta il sindaco Riccardo Tarabella. «Oltre a quelli per l’efficientamento energetico, la Regione ha concesso 171 mila euro per la climatizzazione del Mediceo, 16 mila euro per il potenziamento della videosorveglianza, 117 mila euro per l’acquisto dei moduli prefabbricati per la scuola di Ripa. Poi, cito ancora a titolo di esempio, l’investimento supplementare di circa un milione di euro fatto dalle Ferrovie sulla stazione di Querceta grazie alla compartecipazione economica garantita dai Comuni di Seravezza e Forte dei Marmi, i 150 mila euro acquisiti attraverso l’Unione dei Comuni per il ripristino dei boschi danneggiati dal fortunale del 2015, i 245 mila euro investiti da Consorzio di Bonifica nella messa in sicurezza del Canale di Riomagno, i 70 mila concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il parcheggio di Basati. Il Comune di Seravezza – anche in virtù dell’ottimo lavoro svolto dagli uffici e della professionalità dei funzionari di riferimento, che ringrazio – ottiene fiducia e risorse perché dimostra di avere capacità propositive e di saper programmare, perché privilegia gli investimenti sul patrimonio pubblico e sulle criticità del territorio, perché sa impostare e gestire i propri progetti. È la migliore risposta che si possa dare ai catastrofisti di professione e a chi, per pura e miope contrapposizione politica, nega l’evidenza di un territorio che, seppur complesso e con problematiche da risolvere, è ben amministrato e in crescita».

