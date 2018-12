Incidente tra tre auto sull'A1: chiuso un tratto

Sulla A1 Milano-Napoli è stato momentaneamente chiuso il tratto tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze, a causa di un incidente tra due autovetture, con tre feriti.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto all'altezza del km 269, sono intervenuti i Soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale, i Vigili del Fuoco per la perdita di gpl di una delle autovetture oltre al personale di Autostrade per l'Italia della Direzione 3° Tronco di Firenze.

Al momento si registrano 7 km di coda e per gli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Valdichiana e rientrare a Monte San Savino dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

AGGIORNAMENTO

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A1 Milano Napoli è stato velocemente riaperto il tratto tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente tra due autovetture, appena liberata la carreggiata. Si registrano 9 km di code in rapido smaltimento.

