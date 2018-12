L'opposizione di Certaldo presenta le osservazioni al PUMS

Come anticipato nelle scorse settimane, l'opposizione di Certaldo ha presentato le osservazioni al PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile), recentemente presentato dall'amministrazione.

Nel documento protocollato, i Consiglieri Comunali Eliseo Palazzo e Lucia Masini hanno evidenziato l'inefficacia della proposta adottata dalla Giunta e allo stesso tempo hanno avanzato idee alternative per la risoluzione delle criticità di viabilità e di vivibilità del centro urbano.

Le scelte adottate dall'amministrazione risulterebbero poco risolutive e, secondo i Consiglieri Comunali, l'esigenza non sarebbe tanto quella di allontanare le auto dal centro, ma bensì creare un centro più attrattivo ed accogliente per le categorie di persone che compongono il centro e lo vivono, quali residenti, commercianti, professionisti e turisti.

"La soluzione non possono essere solo le zone 30 o le zone riservate ai pedoni, senza che vengano previsti strumenti consoni alla sostituzione dei veicoli, quali il trasporto pubblico o l'offerta dei parcheggi - dichiara Eliseo Palazzo - il trasporto pubblico rappresenta un fallimento del PD a livello locale e regionale, le aree di parcheggio una idea efficace e di semplice realizzazione, che permettono una maggiore vivibilità del paese. Chiediamo che si intervenga in questo senso".

Le modifiche alle aree di parcheggio pubblico sarebbero state individuate in Piazza Boccaccio, in Piazza della Libertà ed in Via Ferrucci; mentre in Via de Amicis, nel parcheggio retrostante la Saletta di Via II Giugno e nell'area demaniale adiacente al giardino della Caserma dei Carabinieri (con ingresso da Via Mameli) sarebbero da adibire nuove aree di parcheggio pubblico.

Le principali proposte di modifica alla viabilità invece riguarderebbero la riapertura di Borgo Garibaldi, con fasce orarie di chiusura, e l'introduzione del doppio senso in Viale Matteotti, fino a Via Battisti.

L'augurio è che le osservazioni vengano prese in considerazione, in vista di un efficientamento della viabilità di Certaldo e della realtà urbana nella sua interezza.

Fonte: I consiglieri Eliseo Palazzo e Lucia Masini

